Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı Arasında Beslenme ve Hayat Tarzı Eğitimi Projesi İmzalandı

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Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tazı Önerileri" eğitimi projesi protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk arasında imzalanan protokolle gönüllülük esasına göre okullarda personel, öğrenci ve velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitim verilecek.

Öte yandan, şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayattaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması hedefleniyor.