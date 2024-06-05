Niğde-Kayseri yolunda otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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NİĞDE- Kayseri yolunda savrulup, elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri yolu Gülbayır mevkisinde meydana geldi. İ.E.E. (47) idaresindeki 38 ZV 011 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada G.E. (45) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.E.E., Y.N. (36) ve M.A. (49) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Cenaze Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.