Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.
Niğde'de hastalıkları nedeniyle yürümekte zorluk çektikleri için oy kullanmaya gidemeyen 28 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıkta, vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Efendibey Mahallesi'nde oturan Leyla Kabadayı (63) ve Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Leyla Temel de evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.
Leyla Kabadayı, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek görevlilere teşekkür etti.
Kırıkkale
Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu Gürler, ambulansla Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu'na getirildi.
Aydoğdu, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacağı sınıfa kadar götürüldü.
Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Nuriye Aydoğdu, görevlilere teşekkür ederek, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah vatanımıza kolaylık versin. Ekipler evime gelip aldılar. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
Öte yandan, okulun önüne kadar akülü aracıyla gelen başka bir vatandaş da sağlık ekiplerince oy kullanacağı sınıfa kadar taşınarak oy kullanmasının ardından tekrar aracına bırakıldı.
Nevşehir
Nevşehir'de de sağlık durumlarından dolayı oy kullanmaya gidemeyen 31'i kent merkezinde 88 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan 7 seyyar sandıkta oy verdi.
Öte yandan, okula gitmekte zorluk çeken engelli bireyler de belediyenin engelli nakil aracıyla oy vereceği okullara götürüldü.
Sandık görevlilerinin öncelik tanıdığı engelliler, kabinde oylarını verdikten sonra yine adreslerine bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de seyyar sandık uygulamasıyla hastalar ve engelliler oy kullandı - Son Dakika
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?