Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Sağanak Yağış

13.02.2026 15:13
Çiftlik'te sağanak yağış yolları ve yapıları etkiledi, temizlik çalışmaları devam ediyor.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Asmasız Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan yollar zarar gördü, derelerdeki su seviyesi yükseldi.

Çiftlik Belediyesi ekiplerince yollar ve derelerde temizlik çalışması yapıldı.

Yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katları, ahırlar ve yollarda hasar oluştu.

Belediye Başkanı Arif Çakıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın ilk anından itibaren ekiplerle sahada olduğunu söyledi.

Can ve mal kaybının olmadığını belirten Çakıl, gece boyunca ekiplerle hasar olan yerlerde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Dere temizliğinin devam ettiğine dikkati çeken Çakıl, şunları kaydetti:

"5 iş makinemiz, 2 itfaiye ekimiz ve 50 personelimizle bugün sabaha kadar teyakkuz halinde olacağız. Bu akşam yine bir yağış bekleniyor, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizle bekleyeceğiz. Bununla geçmiş olsun. Bazı evlerin zemininde çamur ve su baskını oldu, onların temizliğini tamamladık. Ahır ve iş yerlerinde ufak çaplı hasarlarımız var ekiplerimiz şu anda müdahale ediyorlar."

Kaynak: AA

16:25
