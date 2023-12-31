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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, üniversitenin başarılı bir yılı geride bıraktığını ve 2024 yılında da öğrencilere daha iyi imkanlar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Uslu, yeni yılın şehir, ülke ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 13:43,
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, 30 yılı aşkın tarihiyle ülkenin saygın yükseköğretim kurumlarından olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Bu yıl gerçekleştirdikleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarıların kendileri için sevinç kaynağı olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak 2024 yılını büyük mutlulukla karşılıyoruz. 2024 yılında da üniversitemizin imkanlarını daha da geliştirerek kıymetli öğrencilerimize Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birinde eğitim öğretim görme ayrıcalığını tekrar yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli öğrencilerimizin, değerli personelimizin ve hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2024 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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Hasan Uslu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika


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