Niğde Ulukışla'da jandarma aramasında 2 kişi gözaltına alındı, 168 puro bulundu

Niğde Ulukışla'da jandarma aramasında 2 kişi gözaltına alındı, 168 puro bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Ulukışla'da kaçakçılık operasyonu düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki aramada 168 puro, 1 kilogram nargile tütünü, 9 paket sigara ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yaptı.
Aramada, 2 tablet, 2 cep telefonu, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 15 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilogram nargile tütünü ve 9 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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