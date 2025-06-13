Niğde Üniversitesi'nde Hassas Tarım Bölümü Açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) dijital tarım vizyonuna uygun olarak Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nü eğitime açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, mevcut dört bölümüne ek olarak Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar bölümüyle bölüm sayısını beşe çıkardı.

Türkiye'de aynı alandaki fakülteler arasında yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek devlet üniversitesi olma özelliğini taşıyan fakülte, bu yeni bölümle Türkiye'nin dijital tarım alanındaki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, şunları kaydetti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak dijital çağın gereksinimlerini önceden öngörüyor ve buna uygun adımlar atıyoruz. Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nün sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de tarım teknolojilerine yön verecek nitelikte bir bölüm. Bu adım, üniversitemizin yapay zeka, bilişim ve yazılım teknolojileri odaklı vizyonunun bir yansımasıdır. Öğrencilerimize yalnızca teorik değil, uygulamalı ve geleceği şekillendirecek bir eğitim öğretim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin diğer tüm bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümümüzde de her öğrencimiz 5000 TL'lik burs alacak. YKS başarı sıralamasında ilk 50 bindeki öğrencimiz bunun dört katını, 50.001-150.000 arasındaki öğrencimiz ise iki katını alacak."