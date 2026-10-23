Niğde Valisi Akmeşe, 807 polis adayına ilk derste Kamu Yönetimi anlattı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitime başlayan 33. dönem öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe, POMEM'de eğitimlerine başlayan 807 polis adayının katıldığı ilk derste "Kamu Yönetimi" konusunu anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, zorlu sınav ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayarak polis olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dileyen Akmeşe, "Geleceğimizin teminatı olan genç polis adaylarımızı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında ve üstlenecekleri kutsal görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık, göreviniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.