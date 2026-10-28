Niğde Valisi Akmeşe'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

Bugünün Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin milli egemenlikle taçlandığı gün olduğunu ifade eden Akmeşe, Türk milletinin kendi kaderini tayin ettiğini dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Cumhuriyetin ilanıyla ülkenin birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kalkınma yolunda büyük mesafeler katetmiştir. Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla bu aziz mirasa sahip çıkmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla yürümektir. Muazzam mücadelelerle fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."