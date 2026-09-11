Niğde Valisi Akmeşe, dört beldeyi ziyaret edip kaya oyma depo çalışmalarını inceledi
Valilik açıklamasına göre Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Hacıabdullah, Yıldıztepe, Konaklı ve Aktaş beldelerini ziyaret etti. Akmeşe, belediye başkanlarıyla görüşüp vatandaşların taleplerini dinledi ve Konaklı ile Aktaş'taki kaya oyma depo yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Hacıabdullah, Yıldıztepe, Konaklı ve Aktaş beldelerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akmeşe, belde belediye başkanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla görüşerek talep ve beklentilerini dinleyen Akmeşe, ardından Konaklı ve Aktaş beldelerinde yürütülen kaya oyma depo yapım çalışmalarını inceledi.
Kaynak: AA
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