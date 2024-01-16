Niğde ve Kırşehir\'de Harp Malulü Gaziler Derneği üyeleri PKK\'ya tepki gösterdi

Niğde ve Kırşehir'de, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Derneğin Niğde Şube Başkanı Hasan İpek, dernek binasında yaptığı açıklamada, hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan terör örgütü PKK'nın, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları lanetlediğini söyledi.

Saldırılarda askerlerin şehit olduğunu belirten İpek, "Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, samimiyseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünü destekleyen soysuzları buradan çıkarın." dedi.

Kırşehir

Derneğin Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya da dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntü ve öfkelerinin büyük olduğunu, ateşin düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktığını söyledi.

Terör örgütünü destekleyenlerin gazi Meclis'ten çıkarılmasını isteyen Kaya, "Siyasi uzantıları mecliste bulunduğu sürece terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça, tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Devletin milleti ile bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmazsa bu terör bitmez." diye konuştu.