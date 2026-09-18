NIH, üç felçli hastanın konuşma ve beden dilini aynı anda ileten arayüzü duyurdu - Son Dakika
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NIH, üç felçli hastanın konuşma ve beden dilini aynı anda ileten arayüzü duyurdu

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NIH, Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada üç felçli hastanın beyin dalgalarını makine öğrenmesiyle sanal karaktere dönüştüren beyin-bilgisayar arayüzünü duyurdu. Sistem, konuşma ve beden sinyallerini aynı anda aktararak ALS hastalarına daha hızlı iletişim sağlıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin-bilgisayar arayüz sistem igeliştirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan NIH, enstitü tarafından fonlanan ve Kaliforniya Üniversitesi'nde felçli hastaların iletişim kurmalarına ilişkin yürütülen bir çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre bilim insanları, üç felçli hastanın beyin dalgalarını "makine öğrenmesine" dayalı bir beyin-bilgisayar arayüzü kullanan bir sistem aracılığıyla sanal bir karaktere dönüştürmeyi başardı.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu sistem, hastalara bağlanan özel kablolar aracılığıyla beden hareketleri ve konuşmayla ilgili beyin sinyallerini aynı anda dijital ortamda bulunan sanal bir karaktere aktarıyor.

Kullanılan arayüz ile oluşturulan sanal karakter, özellikle ALS hastalarının daha hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesine imkan sağlıyor.

Daha önce geliştirilen cihazlarda konuşma veya beden hareketlerinin aktarımında ayrı ayrı başarılar elde edilirken, bu yeni cihazın her iki alanda da aynı anda başarı sağlayan ilk sistem olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, araştırmacıların bu sistemin kablosuz versiyonu üzerinde çalıştıkları kaydedildi.

NIH yöneticisi Dr. Debara Tucci, yeni çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu umut verici sonuçlar, gelecekte ağır felçli hastaların iletişiminin bütünsel doğasını yeniden kazanabileceklerine dair umut veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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