Nihat Genç Ankara'da anıldı, Barkın yeni anayasa çalışmalarını eleştirdi - Son Dakika
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Nihat Genç Ankara'da anıldı, Barkın yeni anayasa çalışmalarını eleştirdi

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Nihat Genç Ankara\'da anıldı, Barkın yeni anayasa çalışmalarını eleştirdi
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Gazeteci-yazar Nihat Genç, Ankara'da Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Avukat Ersan Barkın, yeni anayasa çalışmalarını eleştirerek ülkenin kuruluş kodlarıyla kurtulacağını söyledi.

(ANKARA) - Gazeteci-yazar Nihat Genç, Ankara'da düzenlenen etkinlikte ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Avukat Ersan Barkın, Genç'in Cumhuriyet ve Mustafa Kemal sevgisini anlatarak, "Bu ülke kuruluş kodlarıyla kurtulacak" dedi. Yeni anayasa çalışmalarını eleştiren Barkın, "Nihat Genç'in varlığı bu ülkenin gökyüzünde durdukça bu ülkede böyle bir anayasa yapılamayacağını hepimiz haykıracağız" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP), Veryansın TV ve Pankuş Yayınları tarafından Atatürk Sanat Merkezi'nde gazeteci-yazar Nihat Genç'i anma etkinliği düzenlendi.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nihat Genç'in fikirlerini, mücadelesini, eserlerini ve Türkiye'nin düşünce hayatına bıraktığı mirası konu alan belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Nihat Genç'in oğlu Laçin Genç konuşma yaparken, Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz, Zafer Partisi Kurucu Üyesi Lütfü Şahsuvaroğlu, gazeteci Arslan Bulut ve avukat Ersan Barkın da söz aldı.

"BABAMI HEP DAKTİLO BAŞINDA HATIRLIYORUM"

Anma programına katılanlara teşekkür eden Laçin Genç, babası Nihat Genç'i kaybedeli 16 ay olduğunu hatırlatarak, bu süreçte babasının yokluğunu hemen hemen her gün hissettiğini ve 34 yaşına girmeye hazırlandığı bugünlerde babasına çok ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Genç, "Buradaki herkes de benim gibi, acaba yaşasaydı bugünler için bu durumları nasıl anlatırdı, merak ediyordur" şeklinde konuştu.

"Babamı hep daktilo başında hatırlıyorum. Sabah, öğle, akşam sürekli yazıyordu. Sürekli daktilo sesiyle büyüdüm. Gece daktilo sesiyle uyumayı öğrendim" diyen Genç, babasının kendisine hiç kızmadığını, bağırmadığını ve el kaldırmadığını anlattı.

Genç, "Bana hep destek oldu. Hep güvendi. Kararlarıma saygı duydu" diye konuştu. Babasının dışarıdan asabi biri olarak bilinse de evde neşeli olduğunu dile getiren Genç, babasının yalan, lafı dolandırmak ve tembellik gibi davranışlara tahammül edemediğini söyledi. Genç, babasının hızlı yürüdüğünü, yazdığını, yediğini ve okuduğunu belirterek, "Sürekli okurdu. Para gibi bir derdi olmadı. Paranın ne olduğunu bilmezdi, sevmezdi" dedi.

"NİHAT GENÇ, HER ŞEYİ ORTADA OLAN BİR ADAMDI"

Nihat Genç'in arkadaşı da olan Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Lideri Serkan Öz, "Nihat Genç, benim hayatımda tanıdığım, 'yürüyen türbe' dediğim; hesabı, kitabı, aşkı, kavgası, her şeyi ortada olan bir adamdı. Türk milleti, bu topraklar böyle bir adam çıkardığı için bu millete, bu vatana, Allah'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"NİHAT GENÇ, TÜRK MİLLETİNİN HAFIZASIYDI"

Zafer Partisi Kurucu Üyesi Lütfü Şahsuvaroğlu, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Nihat Genç'in nahif kişiliğine ve korkularına yakından tanıklık ettiğini, onun yüreğini ve sevdasını çok iyi bildiğini söyledi.

Gazeteci Arslan Bulut da "Nihat Genç bayrağı şerefiyle, namusuyla, haysiyetiyle taşıdı. Bayrağı Türk milletine ve bundan sonra gelecek olan nesillere devretti. O, Türk milletinin hafızasıydı" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE HİÇ KİMSE MİLLETTEN DOĞRUDAN İCAZET ALMADAN ANAYASA YAPAMAYACAK"

Avukat Ersan Barkın, Nihat Genç'le ilk tanışmasını ve kendisiyle röportaj yapmak için verdiği uğraşı, Nihat Genç'in vefatından önce kendisiyle yaptığı son telefon görüşmesini ve Genç'in miras konusundaki helal kazanç hassasiyetini anlattı. Genç'in haysiyet, namus, helal kazanç, Allah, vatan ve Mustafa Kemal sevgisi olduğunu ifade eden Barkın, "Bu ülke kurtulacak. Bu ülke kuruluş kodlarıyla kurtulacak. Bu ülke Allah diyenlerin, Mustafa Kemal diyenlerin, bu ülke vatan diyenlerin, bu ülke Nihat Genç'in izcilerinin… İman ederek söylüyorum, inançla söylüyorum. Ancak gözyaşlarıyla anlatılabilecek bir inançla söylüyorum; kurtulacak" şeklinde konuştu.

Avukat Ersan Barkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025, 4 Temmuz'da kaybettik. Anayasa çalışmalarından bahsediyor Mayıs 2025'teki yazısında. Diyor ki 'Galiba Cumhuriyet'i yıkacaklar.' 2026 sonbaharına geldik. Hala anayasa çalışıyorlar. Ne için? Kim için? Hangi topraklar için? Bu toprakların geleceği için olmadığı kesin. Nihat Genç'in kemikleri sızlıyor mu? Sızlamayacak. Bu ülke kuruluş kodlarına dönecek. Bu ülke Mustafa Kemal ülkesine dönecek. Bu ülke Anadolu'nun Kuvayı Milliye mücadelesine dönecek. Bu ülkede sadece Nihat Genç yaşayacak. Bu ülkede hiç kimse milletten doğrudan icazet almadan anayasa yapamayacak. Bunu bu vatan toprağı üzerine can vermeye hazır bir vatan evladı olarak söylemiyorum, bir hukukçu olarak söylüyorum. Hukuki olarak da sadece anayasayı değiştirmek için milletten icazet almayan hiç kimsenin anayasa yapma gücüne sahip olmadığını, anayasanın bin yıllık tarihçileri söylüyor. Böyle anayasa olmaz. Nihat Genç'in varlığı bu ülkenin gökyüzünde durdukça bu ülkede böyle bir anayasa yapılamayacağını hepimiz haykıracağız. Bu ülkede olmazı olmaz yapanlar var. Bu ülkede her şeye galiba 'olur' derdik de bu ülkede millici bir yapının terörist başını devletin karşısında muhatap olarak alacağını hayal edemezdik. O günler oldu, yazık ki oldu. Ama o günleri yırtıp atacak yine bizler olacağız. İman ederek, şehadet ederek, sözle, antla bizler olacağız."

Konuşmaların ardından sanatçı Sabahat Akkiraz, türküleriyle sahne aldı.

Törenin yapıldığı salonun girişinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Sedat Peker'in gönderdiği çelenkler yer aldı.

Kaynak: ANKA
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