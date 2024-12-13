Nijer'de BBC'nin Yayınları Askıya Alındı - Son Dakika
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Nijer'de BBC'nin Yayınları Askıya Alındı

Nijer, BBC'nin yalan haber yaydığı gerekçesiyle yayınlarını 3 ay süreyle durdurdu.

13.12.2024 15:18
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Nijer'de İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin yayınları "yalan haber" yaptığı gerekçesiyle askıya alındı.

Nijer İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, BBC'nin, yaptığı yayınlarla "kamu huzurunu ve askerin moralini bozmayı" amaçlayan yalan haber yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle BBC'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulduğu kaydedildi.

BBC, Nijer'de Temmuz 2023'te yapılan askeri darbe sonrası, France 24 ve RFI'den sonra yayını durdurulan üçüncü kuruluş oldu.

BBC, programlarını yerel radyo kanalları üzerinden yayınlıyordu.

Kaynak: AA

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