Nijer, Mali ve Burkina Faso Sahel Devletleri Konfederasyonunu kurmak için ortak bildiriyi imzaladı - Son Dakika
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Nijer, Mali ve Burkina Faso Sahel Devletleri Konfederasyonunu kurmak için ortak bildiriyi imzaladı

Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel Devletleri İttifakını kurmak için ortak bildiriyi imzaladı. Bu üç ülke, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakını oluşturmuştur. İlk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenleyen ülkeler, Sahel Devletleri Konfederasyonunu kurmayı öngören ortak bildiriyi imzalamıştır. Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, AES'nin dönem başkanı seçilmiştir. Bu konfederasyonun, Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir. Bu ülkelerin, güvenlik ve diğer birçok alanda işbirliği yapması beklenmektedir.

07.07.2024 03:37
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Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon kurmalarına olanak veren ortak bildiriyi imzaladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.

Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.

Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.

Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer, Mali ve Burkina Faso Sahel Devletleri Konfederasyonunu kurmak için ortak bildiriyi imzaladı - Son Dakika

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