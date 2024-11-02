Nijer, Rusya ile Uzay Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Nijer, Rusya ile Uzay Anlaşması İmzaladı

Nijer, Rusya ile uzay teknolojisi işbirliği anlaşması imzaladı; güvenlik ve eğitim hedeflendi.

02.11.2024 23:46
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Nijer'in Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketi ile uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında işbirliğinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Raliou, Nijer ile Rusya arasında uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzalandığını belirterek, "Bu alanda egemenliğimizi güvence altına almaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

İmzalanan anlaşma kapsamında Nijer'in güvenlik ve savunma yeteneklerinin güçlendirmesini hedeflendiklerini vurgulayan Raliou, Rusya'dan güvenlik amaçlı haberleşme uydusu, uzaktan algılama uydusu ve radar uydusu satın alınacağını aktardı.

Öte yandan Raliou, uydu sistemlerinin kullanımı için Nijerlilere eğitim verilerek istihdam sağlanacağını belirtti.

Nijer'de Temmuz 2023'te başa gelen askeri yönetim, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshederek Rusya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı.

Fransa, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbelerin ardından bölgedeki tek müttefiki Nijer'den de ayrılmak zorunda kalmıştı.

Niamey, Fransa'nın yanı sıra Nijer'de askeri ve insansız hava aracı (İHA) üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmalarını martta feshetmişti.

Nisanda ise Rus 100 askeri eğitmen, Moskova'dan tedarik edilen hava savunma sistemlerinin kullanımına ilişkin Nijer güçlerini eğitmek üzere Niamey'e gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer, Rusya ile Uzay Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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