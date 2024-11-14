Nijerya 24 Saat Elektrik İçin 10 Milyar Dolar Gerekiyor

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın 24 saat kesintisiz elektrik arzına ulaşabilmesi için 10 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Adebayo Adelabu, Nijerya Altyapı İmtiyaz Düzenleme Komisyonu (ICRC) Genel Müdürü Jobson Ewalefoh ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Bakan Adelabu, görüşme sonrası açıklamasında, Nijerya hükümetinin ülkenin enerji sektöründeki sorunları tek başına çözemeyeceğini belirtti.

Ülkede 24 saat kesintisiz elektrik sağlanabilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım gerektiğini kaydeden Adelabu, "Devletin bu hedefi tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil; bu nedenle özel sektörle işbirliği yapmalıyız." dedi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya'nın elektrik altyapısının dönüşümünü hızlandıran ve temiz enerjiye erişimi kolaylaştıran bir programı desteklemek için ağustosta ülkeye 500 milyon dolar kredi onayı vermişti.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor.

Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.