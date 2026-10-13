Nijerya, ABD'nin çocuk asker kara listesine alındı, askeri yardıma kısıt gelebilir - Son Dakika
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Nijerya, ABD'nin çocuk asker kara listesine alındı, askeri yardıma kısıt gelebilir

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ABD, Boko Haram ve ISWAP'ın çocukları saflarına katması gerekçesiyle Nijerya'yı Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası kapsamındaki kara listeye aldı. Karar, askeri eğitim, finansman ve bazı silah satışlarında kısıt getirebilir; muafiyet halinde kısıtlar devreye girmeyebilir.

ABD, silahlı grupların çocukları saflarına kattığı gerekçesiyle Nijerya'yı Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası kapsamındaki kara listeye alırken, kararın askeri yardımlar ve silah satışlarına kısıtlama getirebileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2026 İnsan Ticareti Raporu'nda, Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolunun (ISWAP) çocukları saflarına kattığı, kaçırdığı ve çeşitli faaliyetlerde kullandığı belirtildi.

Raporda, 12 yaşından küçük çocukların çatışmalarda savaşçı olarak kullanıldığı, casusluk, taşıma, habercilik ve koruma gibi görevlerde de çalıştırıldığı ifade edildi.

Çocuk Askerlerin Önlenmesi Yasası kapsamında kara listeye alınan ülkelere yönelik askeri eğitim ve finansman, fazla savunma ekipmanı ve bazı askeri malzeme satış lisansları kısıtlanabiliyor.

Bu kısıtlamaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın muafiyet tanıması veya diğer yasal istisnaların uygulanması halinde devreye girmeyebileceği kaydedildi.

Nijerya'nın insan ticaretiyle mücadele sicili de eleştirildi

Raporda, Nijerya'nın insan ticaretini ortadan kaldırmaya yönelik asgari standartları üst üste 15. yılda da karşılayamadığı belirtildi.

Nijerya makamlarının raporlama döneminde, insan ticaretine ilişkin 1341 soruşturma yürüttüğü, 94 kovuşturma ve 97 mahkumiyet kararı kaydedildiği aktarılan raporda, insan ticareti mağduru olduğu belirlenen 2 bin 4 kişiden 675'inin devlet destekli yardımlardan yararlandığı bildirildi.

Raporda, insan ticareti suçlarına karıştığı iddia edilen kamu görevlilerine yönelik soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyetlerin rapor edilmemesi nedeniyle yolsuzluk ve kamu görevlilerinin suça iştiraki konusundaki endişeler dile getirildi.

Raporda, buna karşın hükümetin, mağdurlara yönelik hizmetler ve önleme programları için finansmanı artırması, yabancı ülkelerle soruşturmalarda işbirliği yapması ve yurt dışında istismar edilen Nijeryalıların ülkeye geri getirilmesi olumlu gelişmeler arasında gösterildi.

Nijerya, 2015-2018 ve 2020-2021 dönemlerinde de çocuk askerler listesinde yer almış, önceki ABD yönetimleri kısıtlamalardan muafiyet tanıyarak askeri yardımların ve silah satışlarının sürmesini sağlamıştı.

Kaynak: AA
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