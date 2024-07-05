Nijerya, Afrika Enerji Bankasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Nijerya, Afrika Enerji Bankasına ev sahipliği yapacak

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, ülkesinin 5 milyar dolar değerindeki Afrika Enerji Bankasına (AEB) ev sahipliği yapacağını açıkladı. Lokpobiri, AEB'ye ev sahipliği yapma ihalesini kazandıklarını ve bankanın kıtadaki enerji projeleri için finansmana erişimi kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi sağlayacağını ve enerji güvenliğini artıracağını belirtti. Bu girişimin Afrika Birliği'nin Gündem 2063'ün hedefleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Lokpobiri, Nijeryalılara ve genel olarak Afrikalılara AEB'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında dönüştürücü bir döneme işaret edeceği konusunda güvence verdi.

05.07.2024 18:39
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Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, ülkesinin 5 milyar dolar değerindeki Afrika Enerji Bankasına (AEB) ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Lokpobiri, Afrika Petrol Üreticileri Örgütü (APPO) Bakanlar Konseyinin düzenlediği çevrim içi toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nijerya'nın 5 milyar dolar değerindeki AEB'ye ev sahipliği yapma ihalesini kazandığını belirten Lokpobiri, ülkesinin Gana, Benin, Cezayir, Güney Afrika ve Fildişi Sahili'nin zorlu rekabeti arasında tercih edildiğini söyledi.

Lokpobiri, Bankanın kıtadaki enerji projeleri için finansmana erişimi kolaylaştırmasının beklendiğini aktararak böylece ekonomik büyümenin sağlanacağını ve enerji güvenliğinin artırılacağını ifade etti.

Bakan Lokpobiri, bu girişimin Afrika Birliği'nin Gündem 2063'ün daha geniş hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Lokpobiri, Nijeryalılara ve genel olarak Afrikalılara, AEB'nin kurulmasının enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında dönüştürücü bir döneme işaret edeceği konusunda güvence verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya, Afrika Enerji Bankasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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