Nijerya, Afrika Enerji Bankasına ev sahipliği yapacak

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Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, ülkesinin 5 milyar dolar değerindeki Afrika Enerji Bankasına (AEB) ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Lokpobiri, Afrika Petrol Üreticileri Örgütü (APPO) Bakanlar Konseyinin düzenlediği çevrim içi toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nijerya'nın 5 milyar dolar değerindeki AEB'ye ev sahipliği yapma ihalesini kazandığını belirten Lokpobiri, ülkesinin Gana, Benin, Cezayir, Güney Afrika ve Fildişi Sahili'nin zorlu rekabeti arasında tercih edildiğini söyledi.

Lokpobiri, Bankanın kıtadaki enerji projeleri için finansmana erişimi kolaylaştırmasının beklendiğini aktararak böylece ekonomik büyümenin sağlanacağını ve enerji güvenliğinin artırılacağını ifade etti.

Bakan Lokpobiri, bu girişimin Afrika Birliği'nin Gündem 2063'ün daha geniş hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Lokpobiri, Nijeryalılara ve genel olarak Afrikalılara, AEB'nin kurulmasının enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında dönüştürücü bir döneme işaret edeceği konusunda güvence verdi.