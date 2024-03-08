Nijerya'da 312 öğrenci kaçırıldı, 287'sinden haber alınamıyor

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 328 Bin 632 Tablet Ele Geçirildi

İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda, Beylikdüzü'nde bir iş yerinde özel saklama koşullarına uymayan şekilde muhafaza edilen 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.