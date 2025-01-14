Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon - Son Dakika
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Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon

Nijerya Ordusu, kaçak ham petrol rafineleri için 32 tesisi kapatırken, 60 bin litre petrol ele geçirdi.

14.01.2025 02:16
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 32 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun, 6-12 Ocak'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Danjuma, operasyonlarda, 32 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını belirtti.

Operasyonlarda yaklaşık 60 bin litre çeşitli petrol ürününün belirlendiğini açıklayan Danjuma, 21 tekneye el konulduğunu ifade etti.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon - Son Dakika

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