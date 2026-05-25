Nijerya'da 92 Sivil Kurtarıldı
Nijerya'da 92 Sivil Kurtarıldı

25.05.2026 03:05
Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP'ın rehin aldığı 92 sivil, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivilin kurtarıldığı bildirildi.

Teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 92 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonların gözetleme sistemleri sayesinde gerçekleştirildiğini aktaran Uba, "Kurtarılanlar 52 erkek, 33 kadın ve 7 çocuktan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Abuja, Terör, Dünya, Son Dakika

