Nijerya\'da artan saldırılar nedeniyle 359 okul güvenli yerlere taşınıyor

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde artan silahlı saldırı ve kaçırma vakalarıyla mücadele etmek için 359 okulun güvenli yerlere taşınacağı bildirildi.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı açıklamada, eyalette artan silahlı saldırılar ve kaçırmalara karşı çocukları korumak için "Güvenli Okul Girişimi" programı başlattıklarını belirtti.

Sani, bu program kapsamında eyalette okul koruma ekibinin oluşturulduğunu belirterek, bu ekibin okulları, çocukları ve öğretmenleri silahlı kişilerin ve teröristlerin her türlü saldırısına karşı korumayı amaçladığını ifade etti.

Eyalette artan silahlı saldırı ve kaçırma vakaları nedeniyle 359 okulun güvenli yerlere taşınacağını kaydeden Sani, "Kaduna, silahlı çete üyesi, terörizm, kaçırma ve diğer suç türlerine karşı sürekli mücadele yürüten eyaletlerden biridir." dedi.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaduna'nın da içinde bulunduğu ülkenin kuzeybatı eyaletleri, 10 yılı aşkın süredir eğitim kurumlarına yönelik olanlar da dahil olmak üzere silahlı çeteler ve teröristler tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Son olarak, martta silahlı kişilerin Kaduna eyaletinde düzenlediği saldırılarda 137 öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.