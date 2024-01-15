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Nijerya'da Askeri Üsse Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Nijerya'da Askeri Üsse Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Motosikletli silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırıda, 2 askeri araç kundaklandı ve bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Bazı eyaletlerde ise motosiklet kullanımı yasaklanmış durumda.

Nijerya\'da Askeri Üsse Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı
15.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:13
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Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzelendi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, 2 askeri araç kundaklandı. Bölge sakinleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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