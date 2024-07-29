Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Kararına Karşı Protestolar

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlendi.
Sivil toplum kuruşlarının çağrısıyla ülkenin Niger eyaletinde protestolar başlatıldı.
Protestocular, başkent Abuja'ya giden yolları kapatarak valiliğe yürüdü.
Hükümet aleyhine slogan atan protestocular, "Benzin sübvansiyonu geri getirilmeli", "Köle değiliz" ve "Halk karşıtı politikaları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
Sivil toplum kuruşları, kaldırılan benzin sübvansiyonun ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.
Öte yandan başkent Abuja'da protestoların engellenmesi için belirli noktalarda asker konuşlandırıldı.
Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdı.
Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi.
Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması, hayat pahalılığına yol açtı.
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