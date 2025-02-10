Nijerya'da Boko Haram Üyeleri Deradikalizasyon Sürecinde - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram Üyeleri Deradikalizasyon Sürecinde

Nijerya'da Boko Haram'dan orduya katılan 800 kişi deradikalizasyon programına alındı.

10.02.2025 21:46
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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın eski mensuplarından orduya teslim olan 800 kişinin, topluma entegrasyon için deradikalizasyon sürecinden geçtiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Operasyonlar Müdürü Emeka Onumajuru, katıldığı bir televizyon programında, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonların devam ettiğini kaydetti.

Şimdiye kadar 129 bin Boko Haram üyesinin orduya teslim olduğunu kaydeden Onumajuru, "Bu kişilerin tamamı deradikalizasyon programına dahil edilmiyor. Yalnızca hukuki süreçlerden geçip seçilen 800 kişi bu programa katıldı." dedi.

Onumajuru, söz konusu sürecin profesyonellerce yürütüldüğünü ve bir yıllık eğitimin yeterli olduğunu savundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram Üyeleri Deradikalizasyon Sürecinde - Son Dakika

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