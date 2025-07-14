Nijerya'da Boko Haram Üyelerine Cezalar

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin yargılandığı davaların yedinci aşamasında 44 kişiye ağır hapis cezası verildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi bünyesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Stratejik İletişim Departmanı'ndan Abu Michael, ülkede gerçekleştirilen terör suçlarına ilişkin yedinci aşama yargılamaları kapsamında yargılanan 54 kişiden 44'ünün mahkum edildiğini açıkladı.

Michael, kalan 10 kişinin yargılanmasının ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, mahkum edilenlere 10 ila 30 yıl arasında değişen ağır hapis cezaları verildiğini ve bu cezaların tümünün ağır çalışma şartlarını da içerdiğini aktardı.

Nijerya, terörle mücadele kapsamında önceki altıncı aşamada 237 davayı karara bağlamış ve 200 kişiyi mahkum etmişti.

Bu davalarda idam cezaları, müebbet hapis ve 20 ile 70 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Sanıklar; kadın ve çocuklara yönelik saldırılar, dini yapıların tahrip edilmesi, sivillerin öldürülmesi ve Borno eyaletindeki Gina Kara Kai köyüne düzenlenen saldırılarda kadın ve çocukların kaçırılması gibi ağır suçlardan hüküm giymişti.

Yedinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Nijerya, bugüne kadar toplam 785 terör ve terörizmin finansmanıyla ilgili mahkumiyet kararı aldı.