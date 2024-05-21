Nijerya'da Boko Haram ve silahlı çete üyelerine operasyon: 14 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram ve silahlı çete üyelerine operasyon: 14 ölü

Nijerya\'da Boko Haram ve silahlı çete üyelerine operasyon: 14 ölü

Nijerya'nın Borno ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyesi 14 kişi öldürüldü. Nijerya Ordusu ve Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Borno eyaletinde 7 terörist etkisiz hale getirildi, Kaduna eyaletinde ise 7 silahlı çete üyesi öldürüldü. Operasyonlar sonucunda çete mensuplarına ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

21.05.2024 01:35
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Nijerya'nın Borno ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyesi 14 kişi öldürüldü.

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ordu ve Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) iş birliğinde Borno eyaletine bağlı Lawanti bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığı kaydedildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyünde düzenlenen operasyonda da 7 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü ifade etti.

Yahaya, operasyonda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini kaydederek, çete mensuplarına ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram ve silahlı çete üyelerine operasyon: 14 ölü - Son Dakika

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