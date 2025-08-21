Nijerya'da Çiftçilere Saldırı: 15 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Çiftçilere Saldırı: 15 Ölü

21.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plateau eyaletinde silahlı saldırılarda 15 çiftçi hayatını kaybetti, 3 bin kişi evini terk etti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Bulus Dabit, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Mangu bölgesine bağlı 7 köyde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dabit, saldırılarda 15 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evlerini terk ettiğini aktaran Dabit, silahlı kişilerin köy halkının gıda ürünlerini gasbettiğini aktardı.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçen ay eyalette silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla çiftçi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyip bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Plateau, Nijerya, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Çiftçilere Saldırı: 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:21:17. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Çiftçilere Saldırı: 15 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.