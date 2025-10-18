Nijerya'da Darbe Girişimi: 16 Asker Gözaltında - Son Dakika
Nijerya'da Darbe Girişimi: 16 Asker Gözaltında

Nijerya'da Darbe Girişimi: 16 Asker Gözaltında
18.10.2025 23:25
Nijerya'da 16 asker, Devlet Başkanı'na yönelik darbe planlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, darbe girişiminde bulunmaya çalıştıkları iddia edilen 16 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya, darbe girişimi ile sarsıldıSahara Reporters'in haberine göre, aralarında bir tuğgeneral ve albayın da bulunduğu 16 asker, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladı.

DARBECİ ASKERLER GÖZALTINDA

Bu askerlerin gizli toplantılar düzenledikleri ve yönetime karşı hoşnutsuzluklarını dile getirdikleri iddia edildi. Güvenlik güçleri 16 askeri gözaltına aldı.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili, ordunun, gözaltına alınanları soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurduğunu belirtti. Yetkili, bu askerlerin bazı üst düzey hükümet yetkililerini hedef alan kanlı bir darbe planladıklarının öne sürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Tuğgeneral, Politika, Güvenlik, Hükümet, Nijerya, Gözaltı, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Darbe Girişimi: 16 Asker Gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: Nijerya'da Darbe Girişimi: 16 Asker Gözaltında
