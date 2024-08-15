Nijerya'da DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a operasyon: 5 ölü, 44 teslim - Son Dakika
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Nijerya'da DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a operasyon: 5 ölü, 44 teslim

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 5 örgüt üyesi öldürüldü, 44 kişi teslim oldu. Nijerya ordusu tarafından yapılan açıklamada, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi.

15.08.2024 01:16
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Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda örgüt üyesi 5 kişi etkisiz hale getirildi, 44 kişi teslim oldu.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 12 Ağustos'ta Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü, 44 örgüt üyesinin orduya teslim olduğu kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a operasyon: 5 ölü, 44 teslim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a operasyon: 5 ölü, 44 teslim - Son Dakika
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