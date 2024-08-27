Nijerya'da Devam Eden Aşırı Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 170'e Yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da Devam Eden Aşırı Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 170'e Yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iki haftadır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi. Seller nedeniyle binlerce kişi yerinden oldu ve birçok bina hasar gördü.

27.08.2024 19:16
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iki haftadır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından açıklanan Sel Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (NEOC) verilerine göre, ülkenin farklı eyaletlerinde iki haftadır süren aşırı yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e çıkarken 1941 kişi yaralandı ve 205 bin 338 kişi yerinden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki 8 eyalette seller nedeniyle çok sayıda binada hasar oluştu.

Nijerya'nın birçok bölgesinde aşırı yağışlar devam ediyor. Nijerya Meteoroloji yetkilileri, aşırı yağışların gelecek ay da devam edeceği tahmininde bulundu.

NEMA Sözcüsü Ezekiel Manzo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın tüm eyaletlerden acil durum yetkilileriyle işbirliği içinde sel olaylarını ele almak ve yönetmek için izleme sistemini etkinleştirdiğini söyledi.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Afrika'nın batısı ve ortasında iki aydır süren aşırı yağışlardan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Devam Eden Aşırı Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 170'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Devam Eden Aşırı Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 170'e Yükseldi - Son Dakika
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