Nijerya'da Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi

Nijerya\'da Filistin\'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki iki üniversitede Filistin'e destek amacıyla etkinlikler düzenlendi. Muslim News Nigeria gazetesinin öncülük ettiği etkinliklere, Nijerya'da yayımlanan gazetenin editörü Raşid Ebubekir de katıldı.

03.05.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki iki üniversitede Filistin'e destek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Ülkenin ticari şehri Lagos'taki Yaba Teknoloji Üniversitesi ve Lagos Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliklere Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesinin ekibi öncülük etti.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, yaptığı açıklamada, süren saldırıların sadece 35 binden fazla Filistinlinin ölmesine yol açmadığını, aynı zamanda hastaneler, ibadethaneler, okullar ve üniversitelerin ahlaksızca tahrip edilmesine neden olduğunu belirtti.

Ebubekir, öğrencileri gerçeğin yanında durdukları için öldürülen ve taciz edilen Filistinliler için dayanışmalarını ifadeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve uluslararası toplumun Gazze'deki duruma derhal son vermesi için İsrail üzerindeki baskıyı arttırması gerektiğini kaydeden Ebubekir, "Yıkımın yanı sıra çoğu ABD tarafından tedarik edilen ve İsrail'den ateşlenen füzelerin, bombaların ve zırhlı tankların yaydığı gazlar da bölgedeki çevre sorununa yol açtı." dedi.

Öte yandan Muslim News Nigeria gazetesince, 2023 yılı "Global Medya Sorumlusu Ödülü"nün, İsrail'in saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'a verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Filistin, Nijerya, Afrika, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement