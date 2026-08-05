Nijerya'da Hükümet Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Hükümet Protesto Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abuja ve Lagos'ta artan güvenlik sorunları ve ekonomik sıkıntılara karşı eylem düzenlendi.

Nijerya'nın başkenti Abuja ve Lagos kentinde, artan güvenlik sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümet protesto edildi.

Aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore'un öncülüğünde başkent Abuja'da "Ezilenlerin Festivali" adlı eylem düzenlendi.

Eyleme aktivistler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Unity Fountain" meydanında toplanan protestocular, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Eylemciler, ülkede silahlı çeteler ve fidye amacıyla kaçırma olaylarının sona erdirilmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Protestocular, "Nijerya kan kaybediyor", "Halkımızı şimdi kurtarın", "Tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın", "Yabancı düşmanlığına hayır" ve "Çözüm devrimdir" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, ülkede artan açlık, yüksek yaşam maliyetleri, yolsuzluk ve kötü yönetim olarak nitelendirdikleri uygulamalara son verilmesini isterken, son dönemde artan kaçırma olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini talep etti.

Aktivist ve gazeteci Sowore, burada yaptığı açıklamada, ülkede güvenlik, ekonomi ve yönetişim alanlarında yaşanan sorunlara dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlara çözüm bulmasını istedi.

Sowore, protestoların ülke genelinde süreceğini belirterek, vatandaşlara gösterilere katılma çağrısı yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Lagos kentinde de toplanan protestocular, ülkede artan güvenlik sorunlarına ve ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması çağrısı yaptı.

???????Nijerya'da son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyinde silahlı çetelerin düzenlediği fidye amaçlı kaçırma olaylarında artış yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çok sayıda kişi silahlı gruplar tarafından kaçırılmaya devam ederken, hükümet artan güvenlik tehditleri nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Hükümet, Nijerya, Güncel, Lagos, Abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Hükümet Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Tatili kabusa döndü Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

22:57
Kadıköy’de resital Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 23:36:33. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Hükümet Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.