Nijerya'da İHA Saldırısında Ölenler İçin 2 Asker Yargılanacak - Son Dakika
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Nijerya'da İHA Saldırısında Ölenler İçin 2 Asker Yargılanacak

Nijerya\'da İHA Saldırısında Ölenler İçin 2 Asker Yargılanacak

Nijerya'da 3 Aralık 2023'te Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde meydana gelen İHA saldırısında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve olaya karışan 2 askerin askeri mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

03.05.2024 15:07
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Nijerya'da 3 Aralık 2023'te Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 120'den fazla kişinin ölümüne yol açan Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin 2 asker hakim karşısına çıkacak.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, Tudun Biri köyüne yönelik İHA saldırısına ilişkin soruşturmaların tamamlandığını belirtti.

Soruşturmada, saldırının "yanlış kimlik" tespiti olarak değerlendirildiğini aktaran Buba, olaya karışan 2 askerin askeri mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

Olay

Tudun Biri köyünde, 3 Aralık 2023'te, köy sakinlerinin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait bir İHA, köyü bombalamıştı.

Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 120'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja da saldırı nedeniyle özür dilemişti.

Birleşmiş Milletler (BM), saldırının "kapsamlı ve tarafsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise saldırıyı "kapsamlı" şekilde soruşturma sözü vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da İHA Saldırısında Ölenler İçin 2 Asker Yargılanacak - Son Dakika

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