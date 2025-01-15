Nijerya'da IPOB Üyelerine Operasyon - Son Dakika
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Nijerya'da IPOB Üyelerine Operasyon

Nijerya'nın Anambra eyaletinde düzenlenen operasyonda 5 IPOB üyesi etkisiz hale getirildi.

15.01.2025 17:59
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Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 5 kişi etkisiz hale getirildi.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga yaptığı yazılı açıklamada, polis, asker ve diğer güvenlik kurumlarından oluşan ortak bir ekibin, eyaletin Awka bölgesinde IPOB'a karşı operasyon düzenlediğini bildirdi.

İkenga, operasyonda 5 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini, bazı teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Bu arada, Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da IPOB Üyelerine Operasyon - Son Dakika

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