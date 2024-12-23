Nijerya'nın güneyde bulunan Enugu eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya'nın Güneydoğu Müşterek Görev Gücü Birlikleri Sözcüsü Jonah Unuakhalu yaptığı yazılı açıklamada, Enugu eyaletinde terör örgütü IPOB üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Unuakhalu, operasyonda 13 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da IPOB Üyesi 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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