Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Kapatıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Kapatıldı

Nijerya'da düzenlenen operasyonla 24 kaçak petrol rafinerası kapatıldı, 29 kişi gözaltına alındı.

11.02.2025 01:46
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 24 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma yaptığı açıklamada, ordunun, 3-9 Şubat'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda, 24 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda yaklaşık 60 bin litre petrol ürününe el konulduğunu aktaran Danjuma, 29 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Kapatıldı - Son Dakika

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