Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Tespit Edildi

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Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), bir hafta içinde kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 32 tesis ve kaçak 17 petrol boru hattının tespit edildiğini bildirdi.

NNPCL tarafından yapılan açıklamada, 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda kaçak ham petrolün yasa dışı olarak işlendiği 34 tesis ile petrol kaçakçılığında kullanılan 17 boru hattının tespit edildiği bildirildi.

Operasyonlar sırasında bölgede 94 petrol hırsızlığı vakasının kaydedildiği aktarılan açıklamada, hükümetin petrol kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.