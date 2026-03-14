Nijerya'da Kaju Toplayanlara Saldırı: 15 Ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde, kaju toplayan köylülere yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Benue eyaletine bağlı Ojantele köyündeki bir tarlada kaju toplayan köylülere ateş açtı.

Saldırıda, çoğu kadın 15 köylü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.