Nijerya'da Kamyon Devrildi: 10 Ölü, 20 Yaralı

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Sözcüsü Felicia Kalu, yolcu taşıyan kamyonun Niger eyaletinin Tafa-Gujeni kara yolunda devrildiğini bildirdi.
Kalu, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kalu, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Kalu, kazaya aşırı hızın yol açtığını işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
