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Nijerya'da Kamyonun Otobüse Çarpması Sonucu Yangında 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Kamyonun Otobüse Çarpması Sonucu Yangında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, kamyonun park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Olayda ayrıca iki araç ve iki motosiklet de kül oldu.

01.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:21
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Nijerya'nın Kogi eyaletinde, kamyonun park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Müdürü Samuel Oyedeji, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, eyaletin Lokoja bölgesindeki Obajana-Lokoja kara yolunda süratle giden çimento yüklü kamyonun park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Oyedeji, kazada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini veren Oyedeji, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Oyedeji, yangında ayrıca iki araç ve iki motosikletin de kül olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kamyonun Otobüse Çarpması Sonucu Yangında 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Kamyonun Otobüse Çarpması Sonucu Yangında 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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