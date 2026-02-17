Hayvandan bulaşan hastalık ülkeyi koca bir mezarlığa çevirdi - Son Dakika
Hayvandan bulaşan hastalık ülkeyi koca bir mezarlığa çevirdi

17.02.2026 12:53
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 5 haftada 31 kişi hayatını kaybetti. Ülkede tedavi merkezlerinde 135 vakanın bulunduğu aktarıldı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının, ülkenin 9 eyaletine yayıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkede 5 haftada 165 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

135 VAKAYA RASTLANDI

Ülkede tedavi merkezlerinde 135 vakanın yönetildiği aktarılan açıklamada, en az 110 şüpheli vakanın da temaslı takibinin yapıldığı ifade edildi.

GEÇEN 215 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 215 kişi hayatını kaybetmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

HASTALIK İNSANDAN İNSANA ULAŞABİLİYOR

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Lassa, Son Dakika

