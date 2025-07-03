Nijerya'da Muhalefetten Yeni İttifak - Son Dakika
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Nijerya'da Muhalefetten Yeni İttifak

03.07.2025 13:21
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Nijerya'da muhalefet liderleri 2027 seçimleri için yeni bir ittifak kurdu, demokrasiyi yeniden inşa hedefleniyor.

Nijerya'da önde gelen muhalefet liderleri, 2027 genel seçimleri öncesinde yeni bir siyasi ittifakı açıklayarak tek çatı altında birleştiklerini duyurdu.

Başkent Abuja'da bir araya gelen ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar, muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi, eski Kaduna Eyaleti Valisi Nasir El-Rufai ve eski Ulaştırma Bakanı Rotimi Amaechi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi figür, Afrika Demokratik Kongresi (ADC) çatısı altında birleşti.

Yeni oluşumun geçici genel başkanlığına eski Senato Başkanı David Mark getirilirken eski Osun Eyaleti Valisi ve eski İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola genel sekreter olarak atandı.

Eski Senato Başkanı Mark, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu hareketin yalnızca iktidarı ele geçirme çabası değil, aynı zamanda çöken Nijerya demokrasisinin temellerini yeniden inşa etme mücadelesi olduğunu belirtti.

Önde gelen muhalefet liderlerinin oluşturduğu koalisyonun, iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'ne (APC) karşı güçlü bir alternatif oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Yaklaşık 220 milyon nüfusa sahip Nijerya'da halk, yüksek enflasyon, işsizlik ve güvenlik sorunları nedeniyle zor bir dönemden geçerken muhalefet partileri 2027 seçimlerinin ülke için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

Yeni siyasi hareketin, gelecek aylarda ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Muhalefetten Yeni İttifak - Son Dakika

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