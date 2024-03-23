Nijerya'da operasyonlar sonucunda 106 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve silahlı çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, bir haftada 106 kişi etkisiz hale getirildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Buba, operasyonlarda 106 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, 103 teröristin yakalandığını kaydetti.
Operasyon sırasında teröristin kaçırdığı 94 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, terörist ve silahlı çete üyelerine ait 171 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.
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