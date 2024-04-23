Nijerya'da Otobüs Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABUJA, 23 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Kogi eyaletinde Pazar günü iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Kogi Federal Yol Güvenliği Birliği Komutanı Samuel Oyedeji, Pazartesi günü eyaletin merkezi Lokoja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kogi'nin Ofu yerel yönetim bölgesinde meydana gelen kazada 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Kafa kafaya çarpışmanın hemen ardından otobüsler alev aldı" diyen Oyedeji, sürücü de dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin tanınmayacak derecede yandığını belirtti.

Oyedeji, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasitenin üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.