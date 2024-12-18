Nijerya'da Panayırda İzdiham: Ölü ve Yaralılar

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Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde düzenlenen bir panayırda meydana gelen izdihamda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Oyo'nun başkenti Ibadan'da Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen panayırda izdiham meydana geldi.

İzdihamda, hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı yazılı açıklamada, olay yerine sağlık ekibinin sevk edildiğini belirtti.

Makinde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını ifade etti.