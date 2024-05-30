Nijerya'da Pazara Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Pazara Silahlı Saldırı: 12 Ölü

Nijerya\'da Pazara Silahlı Saldırı: 12 Ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Kajuru Bölge Başkanı Cafra Caino, Maro pazarına yapılan saldırıda 20 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nijerya, son dönemde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla sık sık karşı karşıya kalıyor. Kaduna eyaletindeki saldırılarda ise ocaktan bu yana onlarca kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi kaçırıldı.

30.05.2024 02:11
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Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kajuru Bölge Başkanı Cafra Caino, silahlı çete üyelerinin, Maro pazarına saldırı düzenlediğini belirtti.

Caino, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Caino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kaçırıldı.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Pazara Silahlı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika

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