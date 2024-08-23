Nijerya'da SARS Protestolarında Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da SARS Protestolarında Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı

Nijerya'da 2020'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

23.08.2024 15:16
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Nijerya'da 2020'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lagos eyaletine bağlı İkeja bölgesindeki Sulh Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca, 2020'deki protesto sırasında kamu düzenini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Sulh Hakimi Bola Osunsanmi, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu 6 sanığı suçlu buldu. Ancak Osunsanmi, gözaltı sürelerini göz önünde bulundurduğu 6 sanığı cezalandırmayarak yapılacak uyarının ardından serbest bırakılmalarına hükmetti.

2020'de ülke geneline yayılan protestolar düzenlenmişti

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir genç, SARS polis birimince öldürülmüş ve ardından sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine Lagos ve başkentte gösteriler başlamıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış; Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde, aralarında 22 polisin bulunduğu 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İnsan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü. Yetkililer ise uzun süre çok sayıda protestocunun öldüğüne ilişkin iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

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