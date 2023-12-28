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Nijerya'da operasyonda 6 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da operasyonda 6 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen operasyonda 6 silahlı çete üyesi öldürüldü. Bauchi Polis Komiseri Auwal Musa Muhammad, Ningi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda çete üyelerinin sığınakları imha edildiğini ve ele geçirilen silahlar, para, telefonlar ve mühimmatın bilgisini paylaştı. Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya\'da operasyonda 6 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
28.12.2023 - 18:05,
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Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bauchi Polis Komiseri Auwal Musa Muhammad, yaptığı açıklamada, eyalette 8 kişinin öldürülmesinin ardından güvenlik güçlerinin Bauchi'nin Ningi bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Muhammad, operasyonda 6 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiğini aktaran Muhammad, çete üyelerine ait 6 silah, para, telefonlar ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da operasyonda 6 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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